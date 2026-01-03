Treni, lavori sulla Linea Tirrenica: modifiche alla circolazione

Sulla linea Tirrenica Genova–Pisa–Roma sono in programma, dal 7 gennaio al 12 dicembre, interventi di potenziamento tecnologico che interesseranno alcuni tratti della rete ferroviaria. I lavori saranno realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, con l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza e di gestione della circolazione dei treni.

Gli interventi prevedono l’installazione del nuovo sistema ERTMS tra Sarzana e Forte dei Marmi e tra Grosseto e Capalbio. L’ERTMS, European Railway Traffic Management System, rappresenta il sistema più avanzato per la supervisione e il controllo del traffico ferroviario, consentendo una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e una gestione più efficiente dei convogli.

Le attività di cantiere si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nelle ore mattutine comprese tra le 9 e le 13, sui tratti interessati dai lavori. Durante lo svolgimento degli interventi sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria, con possibili riprogrammazioni degli orari di partenza e di arrivo di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali, oltre a cancellazioni o limitazioni del servizio in alcune località intermedie.

I passeggeri sono invitati a informarsi prima del viaggio attraverso i canali ufficiali delle imprese ferroviarie per verificare eventuali variazioni al servizio.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa