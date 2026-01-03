Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziano derubato di gioielli per 20mila euro

Un anziano residente ad Arezzo è rimasto vittima della cosiddetta truffa del finto carabiniere, messa a segno da malviventi che si sono presentati come appartenenti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i truffatori hanno contattato l’uomo raccontandogli che la figlia era stata arrestata e che, per evitarle il carcere, era necessario versare immediatamente una cauzione.

Convinto di dover aiutare la figlia, l’anziano ha raccolto diversi monili in oro, per un valore complessivo stimato intorno ai 20mila euro, consegnandoli ai falsi militari. Solo in un secondo momento, insospettito dall’accaduto, ha deciso di telefonare direttamente alla figlia per sapere se fosse stata rilasciata, scoprendo così di essere stato raggirato.

La donna ha subito allertato i carabinieri e sul posto è intervenuta anche la polizia. Sono ora in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili della truffa avvenuta nel territorio di Arezzo.