Attacco USA al Venezuela, manifestazione a Firenze davanti al consolato degli Stati Uniti

Una manifestazione è in programma questo pomeriggio a Firenze davanti al consolato degli Stati Uniti, in segno di protesta contro quella che gli organizzatori definiscono “un’aggressione americana al Venezuela”. L’iniziativa è promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, con l’adesione anche di alcuni centri sociali.

Il ritrovo è fissato alle 17.30 in piazza Ognissanti, da dove il corteo si muoverà verso il vicino consolato Usa. In un volantino diffuso sui social, i manifestanti rivendicano la difesa dell’indipendenza e della sovranità del Venezuela, denunciando presunte azioni di destabilizzazione e colpi di Stato da parte dell’imperialismo nordamericano. Tra gli slogan anche un messaggio “contro la guerra”, con riferimenti alla solidarietà internazionale “dalla Palestina all’America Latina”.

Sempre nel pomeriggio è previsto anche un presidio a Viareggio, in piazza Mazzini alle 16.30, promosso dal Forum per la pace Versilia, con l’obiettivo di protestare contro quella che viene definita una “grave aggressione armata degli Stati Uniti al Venezuela”.

