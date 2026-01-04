Befana, torna a Santa Maria a Monte 'La Calza più lunga del mondo'

Sta per tornare a Santa Maria a Monte “La Calza più lunga del mondo”, pronta a riapparire nel cuore del suggestivo borgo di Santa Maria a Monte.

Organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte, la collaborazione di alcune associazioni del territorio e dei cittadini, la manifestazione tornerà ad animare il borgo Martedì 6 Gennaio 2026 riportando colori, palloncini e caramelle nel giorno più dolce per i più piccoli.

Interrotta solo negli anni della pandemia, la tradizionale calza nasce nel 2008 con l’idea di realizzare qualcosa di unico e spettacolare: una lunghissima calza composta da stoffe di recupero, riempita di palloncini e stesa lungo tutta l’antica Via G. Carducci. Un evento che per anni ha rappresentato uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno santamariammontese,

«È una ricorrenza che in tanti volevano recuperare da tempo – racconta Valentina Novi, residente del centro storico e tra le animatrici delle associazioni locali –. Alla fine ce l’abbiamo fatta, con una due giorni di festa che porterà anche qualche novità e tanta musica».

Le iniziative prenderanno il via lunedì 5 gennaio a partire dalle ore 15.00, con il tradizionale gonfiaggio collettivo dei palloncini nell’atrio del Palazzo Comunale, accompagnato da una merenda offerta a tutti i partecipanti.

Il programma della festa martedì 6 gennaio vedrà Piazza della Vittoria che si animerà dalle ore 14.00 con mercatini, street food e spettacoli, tra cui l’esibizione della Montesina.

In Via Carducci sarà inoltre visitabile una mostra fotografica dedicata alle edizione precedenti. Alle 18.00 il momento più atteso: il tradizionale "scoppio" dei palloncini dalla grande calza.

Nel pomeriggio del 6 gennaio sarà attivo anche un servizio gratuito di navetta dal Campo Sportivo “G. Di Lupo” di Ponticelli al centro storico, a cura della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte, per agevolare l’accesso alla manifestazione.

In occasione della festa, i Musei di Santa Maria a Monte propongono visite guidate gratuite al centro storico con partenze alle 15 e 16.30 dal Palazzo Comunale (prenotazione consigliata: 333 3495168).

Fonte: Pro Loco Santa Maria a Monte