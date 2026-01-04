Cassiere licenziato col test del carrello non rientra in Pam: chiesta indennità

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

cassiere licenziato test del carrello

Il cassiere 62enne licenziato con il test del carrello e reintegrato dal giudice che aveva giudicato il licenziamento illegittimo e discriminatorio, non tornerà al lavoro in Pam. L'uomo ha scelto di chiudere definitivamente il rapporto usufruendo dell’indennità sostitutiva prevista dall’articolo 18, pari a 15 mensilità.

Dopo la sentenza del 29 dicembre, era stato richiamato il 31 dicembre, ma ha rifiutato, temendo un clima ostile sul lavoro. "La sua decisione scaturisce dai mesi di alta tensione mediatica e personale, che hanno portato a un deterioramento psicologico", ha spiegato il segretario della Filcams Cgil senese, Mariano Di Gioia. Giomi ha inoltre ricevuto proposte di lavoro alternative e ha deciso di prendersi un periodo di riposo.

Secondo la Cgil, la vicenda rappresenta una vittoria per tutti i lavoratori della Gdo, dimostrando che il metodo del test del carrello non può essere applicato ad altre realtà della grande distribuzione. La scelta di Giomi, pur personale, conferma un precedente giuslavoristico importante per la categoria.

Notizie correlate

Siena
Cronaca
2 Gennaio 2026

La polizia locale rimuove 22 veicoli abbandonati a Siena

Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano nel territorio comunale di Siena. Nei giorni scorsi è stato portato a termine un importante intervento di recupero e rimozione di ventidue veicoli [...]

Siena
Attualità
2 Gennaio 2026

Siena, al via gli eventi enogastronomici con l'11 edizione di Wine&Siena

Siena apre l’anno degli eventi enogastronomici italiani ospitando l’undicesima edizione di Wine&Siena, tre giorni dedicati alle migliori produzioni vinicole e gastronomiche selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter Award. Per [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina