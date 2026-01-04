Codice giallo per neve in Toscana fino a domani

Cronaca Toscana
Codice giallo per neve in Toscana: deboli nevicate previste su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina

Emesso dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali della Toscana, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio.

Da stasera sono previste deboli nevicate sull'Appennino orientale e settentrionale e sul Pratomagno. La quota neve inizialmente si manterrà oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell’alto Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani.

Sono previsti accumuli fino a 10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino a 5 cm a quote di collina su alto Mugello, Appennino aretino e Casentino. Nei restanti settori appenninici e sul Pratomagno si prevedono accumuli fino a 5 cm a quote di montagna, non significativi a quote collinari.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in base al rischio, consultare Allerta meteo Toscana.

