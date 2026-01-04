Controlli nel Livornese, 3 persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti

Cronaca Cecina
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri hanno effettuato servizi di controllo del territorio presso i centri cittadini di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona tesi alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo alle vigenti normative in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, nel territorio di competenza, in orario serale e notturno.

Sul fronte degli stupefacenti, 3 persone tra i 19 ed i 51anni sono state segnalate alla Prefettura di competenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti quali marijuana, hashish e cocaina per una somma totale di una quindicina di grammi, quantità ritenuta destinata all’uso personale non terapeutico; la droga è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e la distruzione.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 37 persone, di cui 10 sottoposte a misure restrittive, e 16 veicoli riscontrando una sola violazione al Codice della Strada

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
16 Dicembre 2025

Sgominato gruppo criminale tra Livorno e la Costa degli Etruschi, nove arresti

Traffico e spaccio di droga, rapine, estorsioni e uso di armi: è l’accusa contestata a un sodalizio criminale smantellato dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione “Penny Black”. Su disposizione della Procura della [...]

Livorno
Cronaca
16 Dicembre 2025

Rapine, armi e minacce per il traffico di droga: nove arresti, sgominata una banda

Nove persone di origini albanesi e tunisine sono state arrestate a Livorno per traffico e spaccio di droga e reati connessi a uso di armi, rapina e estorsione. Per altri [...]

Cecina
Cronaca
14 Dicembre 2025

Il 60enne di Cecina vittima di una truffa online: indagine e consigli dei carabinieri

Negli ultimi anni, le truffe online si confermano uno dei fenomeni criminali più insidiosi e diffusi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e preoccupando cittadini di ogni età. I carabinieri di [...]



Tutte le notizie di Cecina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina