Controlli nel Livornese, 3 persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti

I carabinieri hanno effettuato servizi di controllo del territorio presso i centri cittadini di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona tesi alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo alle vigenti normative in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, nel territorio di competenza, in orario serale e notturno.

Sul fronte degli stupefacenti, 3 persone tra i 19 ed i 51anni sono state segnalate alla Prefettura di competenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti quali marijuana, hashish e cocaina per una somma totale di una quindicina di grammi, quantità ritenuta destinata all’uso personale non terapeutico; la droga è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e la distruzione.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 37 persone, di cui 10 sottoposte a misure restrittive, e 16 veicoli riscontrando una sola violazione al Codice della Strada

