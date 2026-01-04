Convenzione tra il Conservatorio 'Mascagni' di Livorno e il Progetto Musicale Busoni di Cerreto Guidi

Il Conservatorio di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni di Cerreto Guidi annunciano con grande soddisfazione la sottoscrizione di una convenzione ufficiale di collaborazione, finalizzata alla promozione dell’eccellenza musicale, della formazione avanzata e della produzione artistica di alto livello.

L’accordo rappresenta un significativo passo avanti nella costruzione di una rete virtuosa tra istituzioni impegnate nella diffusione della cultura musicale e nello sviluppo professionale dei giovani musicisti. La convenzione prevede attività condivise quali masterclass, progetti formativi, concerti, seminari, iniziative di ricerca artistica e didattica, favorendo un dialogo costante tra ambito accademico e realtà musicali di riconosciuto prestigio.

Il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni, con sede a Cerreto Guidi, opera sotto la direzione artistica del Maestro Alessio Cioni, pianista concertista di fama internazionale e didatta di alto profilo. Cioni è stato premiato al Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano e Vincitore Assoluto del Concorso Internazionale di Belgrado, riconoscimenti che ne attestano il valore artistico nel panorama pianistico internazionale. Alla carriera concertistica affianca da anni un’intensa attività didattica, distinguendosi come figura di riferimento nella formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, storica istituzione dell’Alta Formazione Artistica italiana, conferma attraverso questa convenzione la propria vocazione all’apertura, all’innovazione e alla collaborazione con progetti di eccellenza capaci di arricchire l’offerta formativa e culturale del territorio e non solo.

«Questa convenzione – sottolineano i promotori – nasce dalla condivisione di una visione comune: sostenere il talento, promuovere la qualità artistica e creare opportunità concrete di crescita per studenti e giovani professionisti, in un contesto di confronto internazionale».

«Il Progetto Busoni nasce con l’intento di coltivare il talento attraverso una formazione rigorosa, aperta e profondamente radicata nella grande tradizione musicale – afferma il Maestro Alessio Cioni –. La collaborazione con il Conservatorio “Pietro Mascagni” è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una straordinaria occasione di scambio umano, artistico e didattico, nel segno della qualità e dell’eccellenza». Il Maestro Cioni sottolinea inoltre il valore simbolico dell’intesa:«Intitolare il nostro progetto a Ferruccio Busoni significa richiamarsi a una visione alta e moderna della musica. Questa convenzione ne incarna pienamente lo spirito, unendo formazione, ricerca e libertà artistica».

L’accordo rafforza inoltre il legame con la figura di Ferruccio Busoni, uno dei massimi musicisti e compositori del Novecento, il cui lascito artistico e intellettuale continua a ispirare percorsi di studio, ricerca e interpretazione musicale di altissimo livello.

La collaborazione tra il Conservatorio “Pietro Mascagni” e il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni si configura dunque come un modello virtuoso di cooperazione culturale, destinato a produrre risultati significativi sul piano artistico, educativo e territoriale

Fonte: Ufficio Stampa