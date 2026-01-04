Escursionista disperso a Firenzuola con il suo cane, salvati

Un escursionista ha perso l’orientamento durante un’escursione a Firenzuola, nella zona impervia a est di Sasserelli. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello sono intervenuti tempestivamente per soccorrere l’uomo. oggi intorno alle 13:15.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco, hanno collaborato il proprietario del terreno e un’unità del Soccorso Alpino, allertata dalla sala operativa 115. Dopo diverse ricerche, organizzate con il metodo a pettine, l’escursionista e il suo cane sono stati finalmente individuati e riportati in zona sicura.

Fortunatamente, l’uomo non ha necessità di cure mediche, e l’intervento si è concluso senza incidenti.