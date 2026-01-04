Famiglia intossicata dal monossido a Carmignano, due bambini in camera iperbarica

Una famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Carmignano. Padre, madre e due figli di sette e quattro anni, di origine pachistana, si sono presentati nella mattinata di oggi all’ospedale Santo Stefano di Prato con sintomi riconducibili all’intossicazione.

I genitori sono stati dimessi dopo gli accertamenti sanitari, mentre i due bambini, pur non essendo in pericolo di vita, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto appreso, i piccoli dovrebbero essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica, come previsto dai protocolli sanitari in casi di esposizione al monossido di carbonio.