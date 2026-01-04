Flashmob pro Palestina agli Uffizi, striscioni e bandiere nella sala del Botticelli

Flashmob pro Palestina questo pomeriggio all’interno della Galleria degli Uffizi, dove un gruppo di attivisti di Firenze per la Palestina ha esposto striscioni e bandiere palestinesi nella sala del Botticelli, davanti ad alcune delle opere più celebri del museo.

Sugli striscioni le scritte: "La resistenza palestinese è il vero capolavoro" e "Contro Israele: boicottaggio, disinvestimento". L’iniziativa, spiegano gli attivisti in una nota, è stata organizzata "di fronte ai capolavori di uno dei maestri del Rinascimento" per richiamare l’attenzione sulla condizione del popolo palestinese, definita come una resistenza che dura da decenni.

Secondo quanto riferito, alcuni visitatori del museo si sarebbero uniti alla protesta, scandendo slogan come "Free Palestine" e "Stop genocide".

