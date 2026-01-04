Flashmob pro Palestina agli Uffizi, striscioni e bandiere nella sala del Botticelli

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Flashmob pro-Pal agli Uffizi di Firenze: striscioni e bandiere nella sala del Botticelli. Visitatori si uniscono alla protesta

Flashmob pro Palestina questo pomeriggio all’interno della Galleria degli Uffizi, dove un gruppo di attivisti di Firenze per la Palestina ha esposto striscioni e bandiere palestinesi nella sala del Botticelli, davanti ad alcune delle opere più celebri del museo.

Sugli striscioni le scritte: "La resistenza palestinese è il vero capolavoro" e "Contro Israele: boicottaggio, disinvestimento". L’iniziativa, spiegano gli attivisti in una nota, è stata organizzata "di fronte ai capolavori di uno dei maestri del Rinascimento" per richiamare l’attenzione sulla condizione del popolo palestinese, definita come una resistenza che dura da decenni.

Secondo quanto riferito, alcuni visitatori del museo si sarebbero uniti alla protesta, scandendo slogan come "Free Palestine" e "Stop genocide".

Notizie correlate

Firenze
Attualità
4 Gennaio 2026

Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa: "Yankee go home"

Manifestazione nel pomeriggio davanti al consolato degli Stati Uniti a Firenze contro quella che gli organizzatori hanno definito un’"aggressione imperialista degli Usa contro il Venezuela". Il presidio si è svolto [...]

Firenze
Cronaca
4 Gennaio 2026
Letizia Ciampi

Turista fiorentina trovata morta alle Canarie, era stata dimessa due volte dall’ospedale

Una vacanza di Capodanno si è trasformata in tragedia. Letizia Ciampi, turista fiorentina di 47 anni, è stata trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza di un bed & breakfast [...]

Firenze
Cronaca
3 Gennaio 2026

Presidio pro Palestina davanti al carcere di Sollicciano

Oltre un centinaio di manifestanti pro Palestina si è radunato davanti al carcere fiorentino di Sollicciano per esprimere solidarietà a Rahed Al Salahat, arrestato nei giorni scorsi nel capoluogo toscano [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina