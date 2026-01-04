Incidente sulla Sr 429 a San Miniato, cinque auto coinvolte

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Lo scontro è avvenuto ieri verso le 22, sei persone sono rimaste ferite. Un uomo è stato ricoverato in codice giallo a Empoli

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 22 sulla strada regionale 429, nel territorio comunale di San Miniato, a seguito di un incidente stradale. Nell’impatto, provocato da uno scontro frontale tra due autovetture, sono rimasti coinvolti anche altri tre veicoli in transito. Il bilancio è di sei persone ferite.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto dall’abitacolo il conducente di una delle auto coinvolte, affidandolo alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, che hanno provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Empoli. Tra questi, un uomo di 59 anni è stato classificato in codice giallo.

Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità i Carabinieri della Compagnia di Santa Croce e il Radiomobile di San Miniato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
2 Gennaio 2026

Presepe in arte sulle finestre del seminario di San Miniato: un percorso di pace tra storia e contemporaneità

Un presepe in arte, sviluppatosi nei giorni che hanno preceduto il natale come calendario dell'Avvento è allestito come tradizione sulle finestre della storica facciata del seminario vescovile di San Miniato [...]

San Miniato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Uscita di Capodanno in barca, tradizione rispettata per la Canottieri San Miniato

Anche quest'anno la Canottieri San Miniato ha rispettato la tradizione dell'Uscita di Capodanno in barca, tradizione che si ripete ogni anno dal 1995.  Di buon ora nonostante la temperatura rigida si sono [...]

San Miniato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Inseguimento in Fi-Pi-Li nella notte di Capodanno: auto rubata restituita al proprietario, denunciato il guidatore

Durante la notte del 31 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Miniato (PI) sono stati protagonisti di un inseguimento in Fi-Pi-Li e del recupero di un'auto [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina