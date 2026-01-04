Incidente sulla Sr 429 a San Miniato, cinque auto coinvolte

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 22 sulla strada regionale 429, nel territorio comunale di San Miniato, a seguito di un incidente stradale. Nell’impatto, provocato da uno scontro frontale tra due autovetture, sono rimasti coinvolti anche altri tre veicoli in transito. Il bilancio è di sei persone ferite.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto dall’abitacolo il conducente di una delle auto coinvolte, affidandolo alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, che hanno provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Empoli. Tra questi, un uomo di 59 anni è stato classificato in codice giallo.

Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità i Carabinieri della Compagnia di Santa Croce e il Radiomobile di San Miniato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

