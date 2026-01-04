La Pubblica Assistenza di Orentano – Croce Bianca ringrazia la comunità per OrentaNoel

Attualità Castelfranco di Sotto
La Pubblica Assistenza di Orentano – Croce Bianca desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato alla festa OrentaNoel, svoltasi sabato 20 e domenica 21 Dicembre, contribuendo con la loro presenza a due giornate di grande partecipazione e spirito comunitario.

Un evento riuscito non nasce per caso: è il risultato di collaborazione, impegno e gioco di squadra. Per questo la Croce Bianca rivolge un ringraziamento speciale a Ficini Attilio, Maddalena Secondino, Alessandro della Macelleria Cinque Stelle di Orentano, alla Scuderia Tahiri – ASD Adriatico Horses Team, al Gruppo Fratres, al Gruppo Scout e al Gruppo Camarlinghi, che ha gentilmente messo a disposizione la Casa di Babbo Natale,  uno degli elementi più apprezzati della manifestazione.

Un grazie particolare va a tutti i volontari, cuore operativo della Croce Bianca di Orentano, che ogni giorno mettono tempo, energie e competenze al servizio della comunità, rendendo possibile un servizio efficiente e sempre presente sul territorio.

Si ringrazia inoltre l’Ente Carnevale per aver animato le strade del paese con la musica natalizia, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.
OrentaNoel è stato per tutti noi un importante banco di prova: due giorni di lavoro e impegno concreto, con l’obiettivo chiaro di migliorare anno dopo anno. La direzione è quella giusta e il percorso continua, con la volontà di fare sempre meglio, insieme.

