Lavori sulla nuova SR 429 a Empoli per messa in sicurezza KEU, senso unico alternato

Attualità Empoli
Lavori tra la rotatoria di Brusciana e il cavalcavia della ferrovia Empoli-Siena

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto due ordinanze per la modifica del traffico sulla nuova SR 429, nel comune di Empoli, a seguito di lavori di messa in sicurezza del tratto tra la rotatoria di Brusciana e il cavalcavia della ferrovia Empoli-Siena.

La prima ordinanza prevede l’istituzione di un senso unico alternato al km 30+200 a partire dalle ore 8 del 7 gennaio 2026, necessario per i lavori preparatori alla deviazione della circolazione sulla strada comunale di Molin Nuovo.

La seconda ordinanza stabilisce la chiusura totale della SR 429 dal km 30+200 al km 31+600 dal 8 gennaio al 21 gennaio 2026, con orario 00.00-24.00. Il traffico sarà deviato sulla strada comunale di Molin Nuovo. La chiusura si rende necessaria per i lavori di messa in sicurezza permanente eseguiti dal Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati.

Gli automobilisti sono invitati a seguire la segnaletica temporanea e a prestare attenzione alle deviazioni indicate.

