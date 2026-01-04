Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa: "Yankee go home"

Manifestazione nel pomeriggio davanti al consolato degli Stati Uniti a Firenze contro quella che gli organizzatori hanno definito un’"aggressione imperialista degli Usa contro il Venezuela". Il presidio si è svolto sulle note degli Inti-Illimani, con slogan come 'Yankee go home' e 'Giù le mani dal Venezuela'.

L’iniziativa, promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, ha visto l’adesione di centri sociali, dei Giovani palestinesi e del movimento 'Statunitensi contro la guerra'. Un breve corteo è partito da piazza Ognissanti per raggiungere il vicino consolato Usa, aperto da uno striscione contro l’imperialismo.

Durante gli interventi al microfono, i manifestanti hanno chiesto la liberazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della sua famiglia. In corteo numerose bandiere, da quella venezuelana a quella palestinese, oltre ai simboli di forze politiche e realtà della sinistra. La manifestazione si è svolta senza tensioni.

Nel pomeriggio si è svolto anche un presidio a Viareggio, in piazza Mazzini, promosso dal Forum della Pace Versilia.