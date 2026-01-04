Marco Mascia dell'Aquatempra Empoli ad Ostia per il Trofeo delle Regioni

Inizia con una notizia di grande prestigio il 2026 per la pallanuoto empolese. Marco Mascia, giovane talento dell’Aquatempra Empoli, è stato ufficialmente selezionato per rappresentare la Toscana al prestigioso Trofeo delle Regioni, in programma al Centro Federale di Ostia proprio in questi primi giorni di gennaio.

Il torneo, che mette a confronto i migliori atleti dell’Under 16 di tutta Italia, vedrà Mascia impegnato insieme ai compagni della rappresentativa regionale. Un traguardo che premia la costanza e la crescita tecnica del ragazzo, distintosi tra numerosi atleti della regione durante le fasi di selezione.

Il salto nel panorama nazionale di Marco Mascia è motivo di grande orgoglio per tutto l’ambiente Aquatempra. In particolare, esprimono estrema soddisfazione i suoi allenatori, Cristian Gheorghe e Nikoloz Asatiani, che lo hanno guidato nel percorso di crescita tra le corsie della piscina comunale di Empoli.

“La convocazione di Marco è il frutto del suo grande impegno e della dedizione mostrata in ogni allenamento – commentano i tecnici – Vederlo indossare la calottina della Toscana a Ostia è un premio per lui e uno stimolo per tutto il nostro gruppo giovanile”. Un premio al suo grande impegno e un orgoglio per gli allenatori e per tutta la famiglia Aquatempra.

