Marco Mascia dell'Aquatempra Empoli ad Ostia per il Trofeo delle Regioni

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Marco Mascia
Marco Mascia

Inizia con una notizia di grande prestigio il 2026 per la pallanuoto empolese. Marco Mascia, giovane talento dell’Aquatempra Empoli, è stato ufficialmente selezionato per rappresentare la Toscana al prestigioso Trofeo delle Regioni, in programma al Centro Federale di Ostia proprio in questi primi giorni di gennaio.

Il torneo, che mette a confronto i migliori atleti dell’Under 16 di tutta Italia, vedrà Mascia impegnato insieme ai compagni della rappresentativa regionale. Un traguardo che premia la costanza e la crescita tecnica del ragazzo, distintosi tra numerosi atleti della regione durante le fasi di selezione.

Il salto nel panorama nazionale di Marco Mascia è motivo di grande orgoglio per tutto l’ambiente Aquatempra. In particolare, esprimono estrema soddisfazione i suoi allenatori, Cristian Gheorghe e Nikoloz Asatiani, che lo hanno guidato nel percorso di crescita tra le corsie della piscina comunale di Empoli.

“La convocazione di Marco è il frutto del suo grande impegno e della dedizione mostrata in ogni allenamento – commentano i tecnici – Vederlo indossare la calottina della Toscana a Ostia è un premio per lui e uno stimolo per tutto il nostro gruppo giovanile”. Un premio al suo grande impegno e un orgoglio per gli allenatori e per tutta la famiglia Aquatempra.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
3 Gennaio 2026

Attacco USA al Venezuela, presidio a Empoli: "No alla legge del più forte, facciamoci sentire"

"Non una questione di schieramenti politici, ma un grido d’allarme contro un mondo in cui vige la legge del più forte e il diritto internazionale non vale più nulla". Questo [...]

Empoli
Attualità
3 Gennaio 2026

Illuminazione a Led in tutti i campi sportivi di Empoli, intervento da 145mila euro

Sono partiti i lavori al campo sportivo di Sant'Andrea, il primo a vedere realizzati gli interventi di efficientamento all'illuminazione con i fondi stanziati nell'avanzo di bilancio di giugno 2025. A seguire [...]

Empoli
Attualità
2 Gennaio 2026

Torna la Befana a Empoli tra festa e solidarietà: discesa e salvataggio in piazza dei Leoni

L’evento conclusivo di “Empoli Città del Natale” che regalerà divertimento ma anche tanta solidarietà pensando alle persone più fragili e meno fortunate. Il centro storico si vestirà di calze, colori [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina