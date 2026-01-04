Rave party nel Livornese: giovani intrappolati nel fango, residenti li aiutano

Notte movimentata a Mortaiolo, frazione del comune di Collesalvetti, a causa di un rave party illegale sotto un ponte dell’autostrada A12. Circa un centinaio di giovani, provenienti principalmente dalle province vicine, hanno partecipato all’evento, organizzato tramite social network.

All’alba, alcuni ragazzi sono rimasti intrappolati con le auto nel fango, una delle quali era finita addirittura in un fosso. I residenti della zona hanno prestato aiuto, utilizzando trattori per liberare i veicoli.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che hanno identificato i partecipanti. Un veicolo è stato sequestrato perché guidato da un giovane senza patente.