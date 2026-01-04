Morto per sospetta intossicazione monossido, disposta l'autopsia su 67enne

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Rosario Zaccari, 67 anni, deceduto venerdì 2 gennaio all’ospedale valdarnese della Gruccia, dove era stato ricoverato in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’accertamento è stato disposto dalla Procura di Arezzo, che intende verificare se il decesso sia collegato a una possibile fuoriuscita di gas nell’appartamento di via Ammiraglio Ernesto Burzagli, a Montevarchi, dove l’uomo viveva con la compagna.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Nel frattempo sono stati sequestrati il libretto e l’impianto della caldaia per accertare eventuali malfunzionamenti. Qualora emergessero criticità tecniche, potrebbero aprirsi ulteriori approfondimenti sulle responsabilità di installatore e costruttore.

La compagna dell’uomo, una donna di 50 anni, è stata dimessa dall’ospedale nelle scorse ore: le sue condizioni sono migliorate e non è stato necessario il trattamento in camera iperbarica.

Notizie correlate