Tentato furto in un locale della Darsena di Viareggio, due persone fermate

Tentato furto nella notte nel magazzino di un locale della Darsena di Viareggio. Due uomini, cittadini nordafricani provenienti dalla provincia di Firenze, sono stati sorpresi dal titolare mentre cercavano di rubare all’interno del deposito.

Per tentare la fuga, i due hanno utilizzato spray al peperoncino, ma l’allarme ha permesso un rapido intervento dei carabinieri, supportati da una volante della polizia e dal personale della sicurezza del locale. I malviventi sono stati bloccati e fermati sul posto.

I due sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sull’episodio.