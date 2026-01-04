Scosse di terremoto in Toscana: magnitudo 2.1 in Valtiberina, 2.4 nel Pisano

Scosse di bassa entità registrate a Sansepolcro, Anghiari e San Giuliano Terme, la più forte di magnitudo 2.4
Prosegue in Toscana lo sciame sismico che da oltre una settimana interessa la Valtiberina, con scosse di lieve entità registrate nelle ultime ore a Sansepolcro e Anghiari. La scossa più forte, di magnitudo 2.1, è avvenuta questa mattina alle 7:06 ad Anghiari ed è stata avvertita dalla popolazione locale.
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dal 26 dicembre sono state registrate decine di scosse, tutte di bassa intensità. Sempre nella mattinata odierna, un’altra scossa è stata rilevata a San Giuliano Terme, con magnitudo 2.4.
