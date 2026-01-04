Scosse di terremoto in Toscana: magnitudo 2.1 in Valtiberina, 2.4 nel Pisano

Prosegue in Toscana lo sciame sismico che da oltre una settimana interessa la Valtiberina, con scosse di lieve entità registrate nelle ultime ore a Sansepolcro e Anghiari. La scossa più forte, di magnitudo 2.1, è avvenuta questa mattina alle 7:06 ad Anghiari ed è stata avvertita dalla popolazione locale.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dal 26 dicembre sono state registrate decine di scosse, tutte di bassa intensità. Sempre nella mattinata odierna, un’altra scossa è stata rilevata a San Giuliano Terme, con magnitudo 2.4.

