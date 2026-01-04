Ticciati show, l'Abc Solettificio Manetti torna a sorride

Cosimo Ticciati. Nella penultima giornata del girone di andata è il classe 2007 gialloblu l’uomo della provvidenza dell’Abc Solettificio Manetti, che prosegue la striscia positiva casalinga ai danni di Bottegone: 81-72 il finale al PalaBetti. Con Landi ancora a riposo, e Lazzeri di fatto in panchina solo per onor di firma a causa di un fastidio muscolare, l’Abc soffre ma alla fine fa quel che deve, trovando minuti importanti e di qualità da parte dei suoi giovani.

Adesso sguardo a domenica prossima 11 gennaio per l’ultimo atto del girone di andata, in programma alle ore 18 a Rosignano Marittimo.

LA CRONACA

Avvio in chiaroscuro per l’Abc, fino alla parità a quota 8 a metà frazione. Due recuperi difensivi innescano il primo allungo castellano per il 13-8 siglato Pedicone, con i gialloblu che amministrano il vantaggio fino al 19-10 su cui Berni manda tutti al primo riposo.

Mentre i padroni di casa restano in panchina, un parziale di 0-7 nel primo minuto del secondo quarto gira completamente l’inerzia, con Iannello che concretizza il sorpasso ospite su 19-20. Il primo canestro castellano arriva dopo tre giri di cronometro a firma Corbinelli, finché la tripla di un ottimo Ticciati vale il nuovo +1 gialloblu (24-23). Un gioco da quattro punti di Pedicone scrive 33-28 al 17′, poi ci pensa ancora Ticciati ad accendere il PalaBetti e mettere l’ipoteca sul +6: 41-35 all’intervallo.

Biagi inaugura la ripresa, mentre l’Abc prova ad indirizzare la sfida con Pedicone e Torrigiani per il 47-39 a metà frazione. Sul tentativo di fuga gialloblu, però, Bottegone risponde puntuale con Gangale e Diop, mentre la zona pistoiese spegne l’attacco locale: 53-50 al 28′. Finalmente Pedicone, servito da Berni, rompe gli indugi castellani e porta a spasso la difesa ospite, si va all’ultimo riposo sul 55-52.

Il botta e risposta dall’arco tra Ticciati e Gangale vale il 60-55 ma ancora una volta, sul +8 a firma Berni, gli ospiti riaprono tutto spinti da Iannello: 63-61 al 35′. La sfida si sposta completamente sull’arco dei tre punti, e di fatto resta apertissima fino a tre minuti dalla sirena (70-69). Qui, le triple di Ticciati e Berni sembrano scrivere la fine, ma l’ultimo brivido arriva con la bomba di Biagi che, quando sta per partire l’ultimo giro di cronometro, prova a tenere aperte le ormai flebili speranze pistoiesi. Poi, Corbinelli, arriva finalmente a mettere il sigillo.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BOTTEGONE BASKET 81-72

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri, Ticciati 18, Corbinelli 16, Talluri, Berni 9, Torrigiani 12, Cantini 2, Mancini 8, Pedicone 16. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Bottegone Basket: Magnini 8, Mucciola, Biagi 14, Cremese ne, Diop 4, Gangale 9, Cukaj G. 10, Rocco ne, Cukaj E. 1, Milani ne, Iannello 19, Santi 7. All. Milani. Ass. Matani.

Parziali: 19-10, 41-35 (22-25), 55-52 (14-17), 81-72 (26-20)

Arbitri: Dori di Laterina, Filipovic di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino