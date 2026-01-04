Ticciati show, l'Abc Solettificio Manetti torna a sorride

Condividi su:
Leggi su mobile

Cosimo Ticciati. Nella penultima giornata del girone di andata è il classe 2007 gialloblu l’uomo della provvidenza dell’Abc Solettificio Manetti, che prosegue la striscia positiva casalinga ai danni di Bottegone: 81-72 il finale al PalaBetti. Con Landi ancora a riposo, e Lazzeri di fatto in panchina solo per onor di firma a causa di un fastidio muscolare, l’Abc soffre ma alla fine fa quel che deve, trovando minuti importanti e di qualità da parte dei suoi giovani.
Adesso sguardo a domenica prossima 11 gennaio per l’ultimo atto del girone di andata, in programma alle ore 18 a Rosignano Marittimo.

 

LA CRONACA

Avvio in chiaroscuro per l’Abc, fino alla parità a quota 8 a metà frazione. Due recuperi difensivi innescano il primo allungo castellano per il 13-8 siglato Pedicone, con i gialloblu che amministrano il vantaggio fino al 19-10 su cui Berni manda tutti al primo riposo.

Mentre i padroni di casa restano in panchina, un parziale di 0-7 nel primo minuto del secondo quarto gira completamente l’inerzia, con Iannello che concretizza il sorpasso ospite su 19-20. Il primo canestro castellano arriva dopo tre giri di cronometro a firma Corbinelli, finché la tripla di un ottimo Ticciati vale il nuovo +1 gialloblu (24-23). Un gioco da quattro punti di Pedicone scrive 33-28 al 17′, poi ci pensa ancora Ticciati ad accendere il PalaBetti e mettere l’ipoteca sul +6: 41-35 all’intervallo.

Biagi inaugura la ripresa, mentre l’Abc prova ad indirizzare la sfida con Pedicone e Torrigiani per il 47-39 a metà frazione. Sul tentativo di fuga gialloblu, però, Bottegone risponde puntuale con Gangale e Diop, mentre la zona pistoiese spegne l’attacco locale: 53-50 al 28′. Finalmente Pedicone, servito da Berni, rompe gli indugi castellani e porta a spasso la difesa ospite, si va all’ultimo riposo sul 55-52.

Il botta e risposta dall’arco tra Ticciati e Gangale vale il 60-55 ma ancora una volta, sul +8 a firma Berni, gli ospiti riaprono tutto spinti da Iannello: 63-61 al 35′. La sfida si sposta completamente sull’arco dei tre punti, e di fatto resta apertissima fino a tre minuti dalla sirena (70-69). Qui, le triple di Ticciati e Berni sembrano scrivere la fine, ma l’ultimo brivido arriva con la bomba di Biagi che, quando sta per partire l’ultimo giro di cronometro, prova a tenere aperte le ormai flebili speranze pistoiesi. Poi, Corbinelli, arriva finalmente a mettere il sigillo.

 

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BOTTEGONE BASKET 81-72

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri, Ticciati 18, Corbinelli 16, Talluri, Berni 9Torrigiani 12, Cantini 2, Mancini 8Pedicone 16. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Bottegone BasketMagnini 8, Mucciola, Biagi 14, Cremese ne, Diop 4, Gangale 9, Cukaj G. 10, Rocco ne, Cukaj E. 1, Milani ne, Iannello 19, Santi 7. All. Milani. Ass. Matani.

Parziali: 19-10, 41-35 (22-25), 55-52 (14-17), 81-72 (26-20)

Arbitri: Dori di Laterina, Filipovic di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina