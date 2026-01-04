Turista fiorentina trovata morta alle Canarie, era stata dimessa due volte dall’ospedale

Una vacanza di Capodanno si è trasformata in tragedia. Letizia Ciampi, turista fiorentina di 47 anni, è stata trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza di un bed & breakfast a Fuerteventura, nelle isole Canarie, dove era arrivata il 31 dicembre per trascorrere le festività con un amico.

Secondo quanto ricostruito, Letizia Ciampi avrebbe iniziato ad accusare dolori al petto e difficoltà respiratorie poco dopo l’atterraggio. Per questo si è recata al pronto soccorso, dove, dopo alcuni accertamenti, le sarebbe stato diagnosticato un forte stato di stress. Dimessa, le sarebbe stato consigliato di effettuare controlli ai polmoni una volta rientrata in Italia.

Il malessere, però, non si è attenuato. In serata, intorno alle 21.30, la donna ha chiamato nuovamente l’ambulanza ed è stata portata per la seconda volta in ospedale. Anche in questa occasione, riferiscono gli amici, la diagnosi sarebbe stata la stessa e Letizia Ciampi è stata nuovamente dimessa.

Rientrata nel b&b, la 47enne avrebbe contattato una persona di fiducia per segnalare il persistere dei sintomi, quindi si sarebbe messa a letto. All’alba del 1° gennaio, l’amico che la attendeva sull’isola ha provato a contattarla senza ricevere risposta. Non riuscendo ad accedere all’alloggio, ha trascorso l’intera giornata nel tentativo di rintracciare il proprietario.

La drammatica scoperta è avvenuta venerdì 2 gennaio, quando, con l’aiuto dei vigili del fuoco, è stato possibile entrare nella stanza: Letizia Ciampi è stata trovata senza vita, distesa sul letto. Secondo quanto riferito, i medici avrebbero indicato come causa del decesso un edema polmonare.

Per chiarire definitivamente le cause della morte, domani verrà eseguita l’autopsia. Letizia Ciampi, agente di commercio, era molto conosciuta a Firenze anche per la sua attività in politica.

