Al via la 27esima Fiera del Disco & del Fumetto a Empoli

Empoli si prepara a tornare capitale del collezionismo e della cultura pop con la 27ª edizione della Fiera del Disco & del Fumetto, organizzata da Fumetti e Dintorni e patrocinata del Comune di Empoli, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica, di fumetti e di intrattenimento.

L’evento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 gennaio al Palazzo Esposizioni di Empoli, in piazza Guido Guerra 13, con ingresso libero. La manifestazione aprirà le porte al pubblico sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 18.30, dando così il via a due giornate dense di proposte e incontri.

Da anni punto di riferimento per collezionisti e curiosi, la fiera riunisce espositori specializzati provenienti da tutta Italia, con un’ampia selezione di vinili e CD, fumetti, manga, videogiochi, articoli Pokémon e molto altro, tra rarità da collezione e gustose novità per tutte le età.

Tra i momenti clou, la presenza di due importanti protagonisti del fumetto italiano. Marcello Mangiantini, storico disegnatore di Zagor, sarà presente sabato 10 dalle 10 alle 17, mentre Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, incontrerà il pubblico domenica 11 dalle 10 alle 17. Insomma, gli appassionati avranno l’occasione di conoscere da vicino due firme di grande rilievo del panorama nazionale. Durante entrambe le giornate non mancherà un’area ristoro con cucina per un piacevole break prima di rituffarsi tra i vari stand. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del collezionismo, della musica e della cultura pop, in un contesto che unisce passione, memoria e intrattenimento.

