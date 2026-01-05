Tenta abuso su minorenne ad Halloween, salvata dall'arrivo del padre

La notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1 novembre, un 30enne avrebbe abusato di una ragazza di 14 anni in stato alterato e non del tutto cosciente. La 14enne stava rientrando dopo i festeggiamenti per la sera di Halloween e, stordita dall'alcol, si sarebbe accasciata a terra presso la stazione di Pisa. Dei passanti avrebbero notato la cosa e tra questi anche l'uomo, di origine nordafricana, che si sarebbe offerto di aiutare la ragazza. Una volta avvicinata, avrebbe approfittato di lei, cercando contatto fisico e baciandola, per poi cercare di farla salire sulla propria auto. Proprio in quel frangente, il padre della presunta vittima è arrivato sul posto, mettendo in salvo la minorenne.

L'uomo, sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Grosseto, è ora indagato per i reati di violenza sessuale aggravata ed omissione di soccorso e data la gravità delle accuse e del quadro indiziario, la procura di Pisa ha ottenuto la misura cautelare. Le indagini della Polizia si sono fondate principalmente sulle testimonianze e sul materiale fornito dal padre e da un amico della ragazza: i due, una volta arrivati hanno scattato foto e girato video delle persone presenti alla stazione e della targa dell'indiziato.

