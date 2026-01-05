Ampliamento del Parco degli Animali a Firenze, investimento da 850mila euro

Via libera in giunta alla delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani per l’ampliamento del Parco degli Animali che porterà più posti per l’accoglienza di cani, con la realizzazione di 10 nuovi box, una migliore sostenibilità energetica e la riqualificazione e l’ottimizzare degli spazi destinati al ricovero e alla cura degli animali.

L'intervento, curato dalla Direzione Ambiente, prevede un investimento complessivo di 850mila euro. Di questi, 580mila euro derivano da un generoso lascito testamentario di una cittadina fiorentina, mentre la restante parte è finanziata direttamente dal Comune di Firenze. Con questo atto il progetto potrà partire entro giugno 2026 per finire in 12 mesi.

"Con l'approvazione del progetto di fattibilità in Giunta, facciamo un passo avanti decisivo per rendere il Parco degli Animali una struttura ancora più accogliente, moderna e, soprattutto, autosufficiente dal punto di vista energetico. Non si tratta solo di ampliare i posti disponibili con i nuovi 10 box, ma di investire sulla qualità della cura e sull'integrazione con il canile sanitario di viale Corsica” ha detto la vicesindaca. “Il nostro impegno resta quello di garantire agli ospiti del Parco le migliori condizioni possibili in attesa di un'adozione, valorizzando al contempo lo straordinario lavoro sociale dei dipendenti e quello dei volontariato che rende questa struttura un'eccellenza e un punto di riferimento per l'intera area fiorentina".

I dettagli del progetto di ampliamento

Il piano punta a migliorare la capacità ricettiva e la qualità della vita degli ospiti della struttura di Ugnano, che oggi accoglie cani provenienti non solo dal territorio comunale ma anche da 20 comuni limitrofi convenzionati. Tra i punti cardine del progetto:

Nuovi spazi di accoglienza: Realizzazione di 10 nuovi box che si aggiungeranno ai 54 già esistenti, permettendo una gestione più fluida dei ricoveri.

Sostenibilità energetica: Installazione di un impianto fotovoltaico all'avanguardia che consentirà di abbattere i costi.

Riqualificazione ambientale: Previste nuove recinzioni per le aree esterne e interventi mirati di sistemazione del verde per garantire spazi di sgambamento sicuri e confortevoli.

Integrazione con il Canile Sanitario di Viale Corsica

Il progetto non si limita alla struttura di Ugnano, ma interviene strategicamente anche sulla sede comunale di viale Corsica (Area ex Macelli), attualmente in uso alla USL Toscana Centro. Gli interventi prevedono il recupero strutturale e la creazione di nuovi spazi dedicati alla cura e al primo ricovero, ottimizzando così il rapporto integrato tra la fase di assistenza medica (ASL) e quella di accoglienza e adozione (Parco degli Animali).

Una struttura a forte valore sociale

L'approvazione del progetto conferma la centralità di un polo che negli anni ha saputo integrare la tutela degli animali con importanti funzioni sociali. Il Parco degli Animali continua infatti a ospitare progetti di reinserimento sociale per i detenuti della casa circondariale di Sollicciano, percorsi socio-terapeutici con il Sert e attività connesse ai lavori di pubblica utilità disposti dal Tribunale di Firenze.

L’obiettivo finale dell'operazione è garantire standard sempre più elevati di salute e benessere per i cani senza famiglia, promuovendo al contempo una cultura dell'adozione responsabile e sostenibile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

