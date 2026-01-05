Canti e calze della Befana alla Pediatria di Grosseto

Una visita musicale quella della Befana organizzata dal coro «Eli e le tanto pe' canta'». Il gruppo è stato ricevuto nello spazio ludico della Pediatria dell’ospedale Misericordia dal personale medico, infermieristico e dai volontari Abio. A loro è stato espresso un ringraziamento per la donazione di bavaglini per la Patologia neonatale e dei dolci da parte della Befana. Nell’occasione il coro ha intrattenuto i bambini e le bambine con un’esibizione di alcuni brani natalizi.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: