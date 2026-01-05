Cantini (FdI) commenta: "Comunisti vi stermineremo". SI risponde: "Frasi oltre ogni decenza"

Su Facebook sotto la notizia di gonews.it del presidio di Empoli per la Pace per il Venezuela è comparso un commento di Isacco Cantini, segretario empolese di Fratelli d'Italia. "I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia" ha scritto Cantini.

Sinistra Italiana Empoli ha deciso di intervenire e di commentare le parole di Cantini. Di seguito il comunicato di Davide Carpentieri a nome della segreteria del Circolo Sinistra Italiana “Mori-Salvadori” Empoli.

"È vero che la politica non è quella di una volta e che la scelta dei gruppi dirigenti è meno attenta e con più facilità si diventa segretari cittadini di un partito, ed in fondo è legittimo che ogni forza politica si faccia rappresentare da chi vuole. Ci chiediamo però se davvero, persone serie, distanti politicamente dalle nostre posizioni, ma serie e stimabili, e pensiamo ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, si sentano a loro agio ad avere quale segretario Isacco Cantini. Il segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni non è nuovo ad esternazioni discutibili, anche a voce e di persona, in contesti pubblici, nei quali magari si è lasciato correre in considerazione del fatto che in campagna elettorale siamo tutti più eccitati e la frase senza senso può scappare. Ma un commento come quello che abbiamo visto su Gonews in calce alla notizia della manifestazione in Piazza della Vittoria ci lascia esterrefatti. Siamo negli anni 20 del nuovo secolo e con una strana pulsione "vicoiana" sentire parlare di sterminio in questa città ci fa trasalire e gelare il sangue. Davvero rappresenta Fratelli d'Italia chi scrive che i Comunisti saranno sterminati, il soggetto è un noi indefinito, e quindi secondo Cantini chi è comunista dovrebbe essere abbattuto? Ora, noi non siamo, nella definizione, un partito comunista ma Comunisti con la C maiuscola e in grassetto, erano Abdon Mori e Giovanna Salvadori ai quali il nostro circolo è intitolato ed è quindi ovvio che ci sentiamo chiamati in causa dal post in questione. Quello usato da Isacco Cantini nel commento, non è nemmeno un linguaggio da bar, col quale magari si dicono cose che oltrepassano la riga del rispetto istituzionale ma stanno abbondantemente dentro quella del rispetto umano, qui si va bene oltre ogni limite di decenza. Ma davvero Isacco Cantini vorrebbe sterminare i comunisti, a Empoli? In tal caso sarebbe costretto a fare un bel "tritello" e farebbe bene a ricordare che chi ci ha provato in passato, ci ha trovato duro, come si suole dire, ma soprattutto, quello che scrive, chiediamo ai suoi colleghi di partito, è condiviso o è solo un suo, diciamo così, pittoresco modo di scaricare rabbia contro i nemici? Nella seconda ipotesi, non sarebbe il caso di tirare un po' le orecchie, metaforicamente, al segretario cittadino? Noi facciamo delle domande e ci attendiamo delle risposte, e la peggiore di tutte sarebbe il silenzio che significherebbe che il Cantini non ha scritto a titolo personale, ma rappresenta tutto il partito FDI di Empoli".