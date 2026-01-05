Imprenditore e colonna del volley: è scomparso Giuliano Cavallini

Castelfranco di Sotto
Imprenditore e anima dello sport nel Cuoio e non solo, è scomparso Giuliano Cavallini. Aveva fondato lo storico calzaturificio Cavallini, che ha sede a Santa Maria a Monte: era un'azienda molto nota non solo nel comprensorio ma in tutta Italia. Cavallini aveva anche investito le sue risorse nello sport, sia nell'Ambra Cavallini Volley Pontedera sia nella Pallavolo Castelfranco. Lascia la moglie, i figli e molte persone che lo conoscevano e gli stanno dedicando ricordi sui social.

Punto fermo per l'artigianato così come per lo sport, è stato ricordato dall'Ambra Cavallini: "Fondatore nel 1964 del Calzaturificio Cavallini, Giuliano ha costruito la propria storia imprenditoriale su valori di passione, qualità e dedizione. Principi che, tramite i figli oggi rivivono anche nello sport, attraverso il progetto Ambra Cavallini Volley, portato avanti con la stessa passione. Sempre presente sugli spalti, accanto alla moglie Franca, Giuliano è stato il primo tifoso delle nostre ragazze, un punto di riferimento costante e una presenza preziosa per tutta la nostra comunità sportiva".

