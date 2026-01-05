Codice giallo per l'Alto Mugello: nevicate fino a quote collinari

L'allerta meteo è prevista fino alle 20 di stasera; accumuli inferiori a 5 cm e rischio di ghiaccio per le basse temperature

Codice giallo oggi nei comuni dell'Alto Mugello per neve. L'allerta meteo è prevista per l'intera giornata fino alle ore 20 di stasera per il rischio di nevicate.

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, la neve ha ricoperto l'area dell'Alto Mugello arrivando fino a quota collinare. In media gli accumuli si fermano ad un'altezza inferiore ai 5 cm, mentre le temperature più basse, rilevate da questa mattina, favoriscono la formazione di ghiaccio.

La sala operativa della protezione civile della città metropolitana di Firenze comunica che la temperatura più bassa registrata si attesta a -3 gradi, al passo del Giogo. Per garantire percorribilità e sicurezza, il personale e i mezzi della viabilità si trovano attualmente sulle strade di competenza interessate dal maltempo.

