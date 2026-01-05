Una Befana sprint al San Jacopo: a portare i doni in pediatria è Edita Pucinskaite

Solidarietà, sorrisi e doni per i piccoli pazienti della struttura di Pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Anche quest’anno l’ex campionessa del mondo di ciclismo Edita Pucinskaite, presidente onoraria di Avis Bike Pistoia, ha vestito i panni della Befana per portare vicinanza e momenti di spensieratezza ai bambini che in questo periodo dell’anno stanno trascorrendo le festività in ospedale.

La storica iniziativa, promossa dalla CISL Funzione Pubblica di Pistoia in collaborazione con l’ex campionessa, ha raggiunto quest’anno la sua 16ª edizione, confermandosi un appuntamento molto atteso.

La Befana “Edita” non ha fatto mancare il proprio sostegno e il suo sorriso, consegnando piccoli doni ai bambini ricoverati e regalando loro attimi di leggerezza e normalità, fondamentali in un contesto delicato come quello ospedaliero. È stata accolta, insieme a una delegazione della CISL FP, dal personale della direzione sanitaria, dalla direttrice di presidio Lucilla Di Renzo, dal direttore di Pediatria Rino Agostiniani, dalla coordinatrice infermieristica Stefania Magnanensi e dal personale sanitario del reparto.

“L’ospedale di Pistoia – sottolinea la direttrice sanitaria di presidio, Lucilla Di Renzo – è lieto anche quest’anno di accogliere l’iniziativa che rappresenta un gesto concreto di attenzione verso i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie. Momenti come questi contribuiscono a rendere l’ambiente di cura più sereno e umano, grazie alla collaborazione tra il mondo del volontariato, delle istituzioni e dello sport”.

Un ringraziamento particolare da parte della Pediatria è stato rivolto alla CISL Funzione Pubblica di Pistoia e a Edita Pucinskaite per l’impegno costante e la sensibilità dimostrata nel tempo, rinnovando un gesto di solidarietà che, anno dopo anno, continua a portare sorrisi e speranza all’interno del reparto.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa