Giovani Forza Italia Toscana: "Manifestazioni pro Maduro sono offesa al popolo venezuelano"

"Le manifestazioni pro Maduro che si stanno svolgendo in Toscana in queste ultime ore rappresentano una grave offesa al popolo venezuelano, che da anni vive sotto una dittatura sanguinaria e repressiva guidata dal regime di Nicolás Maduro", così i Giovani Forza Italia Toscana in una nota.

"Presentare il Venezuela come vittima di presunte “aggressioni esterne” significa cancellare deliberatamente le responsabilità di un potere autoritario che ha distrutto le istituzioni democratiche, represso l’opposizione politica, incarcerato e perseguitato dissidenti, limitato la libertà di stampa e portato milioni di cittadini alla povertà e all’esilio. I crimini del regime di Maduro, più volte denunciati da organismi internazionali e da numerose testimonianze dirette, non possono essere né relativizzati né strumentalizzati.

Come Giovani di Forza Italia Toscana abbiamo più volte incontrato e ascoltato esuli venezuelani, raccogliendo storie di dolore, persecuzione e fuga forzata: uomini e donne costretti ad abbandonare la propria terra per cercare libertà, sicurezza e dignità. A loro va il nostro pensiero e la nostra vicinanza, nella speranza che possano un giorno ricostruire un Paese libero, democratico e prospero, come hanno sempre desiderato.

La pace, il diritto internazionale e l’autodeterminazione dei popoli non possono essere slogan vuoti né strumenti di propaganda ideologica. La vera pace passa dalla libertà, dal rispetto dei diritti umani e dalla fine di ogni dittatura, a partire da quella venezuelana. Chi oggi scende in piazza ignorando – o peggio giustificando – le sofferenze inflitte dal regime di Maduro non difende la pace: offende le vittime. Forza Italia Giovani continuerà a stare dalla parte della democrazia e della libertà, senza ambiguità e senza doppi standard".

Fonte: Ufficio Stampa