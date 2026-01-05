Keu, il Consiglio di Stato ha deciso: Consorzi esclusi dalla responsabilità per l’inquinamento

Si torna a parlare di Keu. Con una motivazione di 37 pagine depositata il 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo, confermando che le aziende aretine Chimet e Tca, così come il consorzio Aquarno e il consorzio Depuratore di Santa Croce non sono responsabili della contaminazione del sito di Bucine legata ai rifiuti Keu.

Non dovranno dunque farsi carico della bonifica del sito di Bucine, finito nel mirino poiché lì Francesco Lerose riversò rifiuti pericolosi, scarti delle conce del Cuoio (come il keu, appunto) o degli orafi aretini. Il Consiglio ha dunque ribadito che il trasferimento del keu, che era stato autorizzato per essere conferito a Pontedera da Lerose ma poi era finito nell'Aretino, non può essere addebitato ai consorzi. Sarà dunque Lerose a doversi sobbarcare il ripristino ambientale.

La nota di Grossi - Capogruppo centrosinistra (Pd, PSI, AVS, Azione) Castelfranco di Sotto

La sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda KEU rappresenta un punto fermo imprescindibile in una vicenda complessa e dolorosa che ha toccato profondamente il nostro territorio del Valdarno Inferiore. La giustizia amministrativa ha stabilito in via definitiva che i Consorzi, tra cui Aquarno in cui il Comune di Castelfranco di Sotto esprime una propria rappresentanza, non sono responsabili della bonifica del sito di Bucine (Ar), confermando l'assenza di un nesso causale tra l'attività del distretto e lo smaltimento illecito operato dall'imprenditore Lerose.

È una pronuncia che accogliamo con rispetto e con un senso di necessaria chiarezza. Per noi del centrosinistra, che eravamo alla guida del Comune di Castelfranco quando questa inchiesta è esplosa, e che oggi svolgiamo il ruolo di opposizione, questo verdetto conferma una distinzione fondamentale: il sistema produttivo e consortile del distretto, quando opera nel perimetro delle autorizzazioni, non può essere automaticamente colpevolizzato per le condotte criminali o irregolari messe in atto da soggetti terzi nella catena di smaltimento.

Questo non cancella la gravità del danno ambientale perpetrato a Bucine, per il quale è giusto che paghi chi è stato individuato come responsabile materiale, ovvero l'imprenditore Lerose. La tutela dell'ambiente resta per noi un valore non negoziabile, ieri come oggi.

Tuttavia, liberare il Consorzio Aquarno da un onere di bonifica che i giudici hanno ritenuto non spettargli è un passaggio cruciale per la tenuta economica e sociale del nostro territorio. Consente al Distretto di guardare al futuro con maggiore certezza, concentrandosi sulla sostenibilità e sulla legalità, senza il peso di responsabilità improprie.

Come forza politica, continueremo a vigilare con attenzione. Il nostro compito non è solo difendere il lavoro e le imprese sane, ma garantire che gli anticorpi contro l'illegalità siano sempre più forti, affinché quanto accaduto non si ripeta mai più, a tutela della salute dei cittadini e della reputazione della nostra comunità



