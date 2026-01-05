'La Festa della Befana… e non solo' a Monsummano Terme

Monsummano Terme si prepara a celebrare l’Epifania con una giornata di festa e spettacolo nel cuore della città. Martedì 6 gennaio 2026, la rinnovata Piazza Giusti sarà teatro de “La Festa della Befana… e non solo”, un evento a ingresso gratuito pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Il pomeriggio sarà animato da musica, intrattenimento e momenti di spettacolo, con la nuova piazza valorizzata con uno spettacolo illuminotecnico.

Tra gli appuntamenti più attesi, l’arrivo delle Befane giganti, alte circa 4 metri, che cammineranno tra il pubblico trasformando lo spazio urbano in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Le grandi figure, interagendo con gli spettatori, daranno vita a uno spettacolo capace di unire magia, stupore e teatralità.

Il programma prenderà il via alle 15.30 con l’arrivo della Befana e la consegna dei doni, mentre alle 17.00 è previsto lo spettacolo delle Befane giganti e alle 17.30 lo start del Light Show .

A guidare il pubblico nel corso della giornata sarà Alessandro Martini; l’accompagnamento musicale è affidato a Paolo Sax, che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

L’evento è organizzato da Music Staff Italia, da un’idea di Paolo Grossi , con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino e proporre un appuntamento di qualità capace di coniugare tradizione, spettacolo e innovazione.

“La Festa della Befana… e non solo” si conferma così un’occasione di richiamo per la città, pronta a regalare a cittadini e visitatori un’esperienza emozionante e originale nel segno della festa e della condivisione.

