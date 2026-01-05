Madre e figlie denunciano il padre per maltrattamenti: disposto il carcere

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo è finito in carcere dopo la denuncia della compagna e delle due figlie, che hanno lasciato la loro casa nelle campagne tra Empolese e Firenze. Come riportato oggi da La Nazione i maltrattamenti, ricostruiti nell'ordinanza di custodia cautelare con cui il giudice ha disposto il carcere, sarebbero andati avanti per quasi vent'anni. Tra questi offese, richieste di denaro e vessazioni, compreso l'aver frequentato altre donne incontrandole anche in presenza delle giovani figlie. Quest'ultime insieme alla madre hanno poi trovato il coraggio di denunciare, allontanandosi dall'abitazione verso una località sconosciuta. L'uomo, italiano, comparirà ora dal giudice per l'interrogatorio di garanzia.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
4 Gennaio 2026

Flashmob pro Palestina agli Uffizi, striscioni e bandiere nella sala del Botticelli

Flashmob pro Palestina questo pomeriggio all’interno della Galleria degli Uffizi, dove un gruppo di attivisti di Firenze per la Palestina ha esposto striscioni e bandiere palestinesi nella sala del Botticelli, [...]

Firenze
Cronaca
4 Gennaio 2026

Manifestazione a Firenze davanti al consolato Usa: "Yankee go home"

Manifestazione nel pomeriggio davanti al consolato degli Stati Uniti a Firenze contro quella che gli organizzatori hanno definito un’"aggressione imperialista degli Usa contro il Venezuela". Il presidio si è svolto [...]

Firenze
Cronaca
4 Gennaio 2026
Letizia Ciampi

Turista fiorentina trovata morta alle Canarie, era stata dimessa due volte dall’ospedale

Una vacanza di Capodanno si è trasformata in tragedia. Letizia Ciampi, turista fiorentina di 47 anni, è stata trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza di un bed & breakfast [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina