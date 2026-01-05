Madre e figlie denunciano il padre per maltrattamenti: disposto il carcere

Un uomo è finito in carcere dopo la denuncia della compagna e delle due figlie, che hanno lasciato la loro casa nelle campagne tra Empolese e Firenze. Come riportato oggi da La Nazione i maltrattamenti, ricostruiti nell'ordinanza di custodia cautelare con cui il giudice ha disposto il carcere, sarebbero andati avanti per quasi vent'anni. Tra questi offese, richieste di denaro e vessazioni, compreso l'aver frequentato altre donne incontrandole anche in presenza delle giovani figlie. Quest'ultime insieme alla madre hanno poi trovato il coraggio di denunciare, allontanandosi dall'abitazione verso una località sconosciuta. L'uomo, italiano, comparirà ora dal giudice per l'interrogatorio di garanzia.

