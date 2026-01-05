Un monumento a don Ruggero, la comunità di Vitolini ricorda così il suo prete

Attualità Vinci
Don Ruggero Rinieri
Don Ruggero Rinieri

Vitolini intitola un monumento a don Ruggero Rinieri: cerimonia sul sagrato di San Pietro con autorità e comunità locale

Vitolini rende omaggio a don Ruggero Rinieri: domenica 11 gennaio 2026 sarà una giornata speciale per la comunità della frazione vinciana, che vedrà l’intitolazione di un monumento dedicato a don Ruggero Rinieri, storico parroco di San Pietro Apostolo.

Il monumento, nel quale è collocata l’immagine della Madonna Nera di Loreto, a cui il sacerdote era particolarmente devoto, verrà inaugurato alle ore 15 sul sagrato della chiesa di San Pietro, luogo simbolo dei 49 anni di servizio pastorale di don Ruggero a Vitolini, dal 7 ottobre 1961 al 23 maggio 2010.

L’opera è stata ideata da Stefano Tamburini, che ha inserito l’effigie della Vergine Lauretana all’interno di un masso, creando un monumento di forte valore simbolico e spirituale.

Nato a San Quirico a Uliveta (Borgo San Lorenzo), don Ruggero Rinieri arrivò a Vitolini nel 1961, distinguendosi per tutta la sua vita sacerdotale per la vicinanza ai più deboli, ai bisognosi e agli ammalati, unita a modestia e riservatezza. Nel corso degli anni ha prestato servizio anche nelle parrocchie di Sant’Ansano, Sant’Amato e Faltognano.

Sempre attento all’informazione e ai temi sociali, don Ruggero ha inoltre svolto attività di insegnamento nelle scuole medie e superiori del territorio, lasciando un segno profondo nella comunità locale.

Alla cerimonia commemorativa di domenica interverranno Paolo Santini, archivista e cittadino vitolinese che ha conosciuto personalmente il sacerdote, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e monsignor Renato Bellini, proposto di Vinci e parroco di Vitolini.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

