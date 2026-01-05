"Mia figlia non aveva patologie, voglio sapere perché è morta". A parlare è Lucia Brogi, madre di Letizia Ciampi, l’italiana di 47 anni trovata morta in un alloggio turistico a Fuerteventura, alle Canarie, dove si trovava in vacanza.

Secondo quanto riferito, la donna si era rivolta per due volte al pronto soccorso per dolori al torace e difficoltà respiratorie, ma sarebbe stata rimandata indietro dai sanitari. "Sto aspettando l’esito dell’autopsia, poi aspetto lei, che la riportino in Italia", spiega la madre da Reggello, nel Fiorentino.

Letizia Ciampi era figlia unica. "Doveva stare via cinque giorni, ci sentivamo sempre per videochiamata. L’ultima è stata il 31 dicembre, poi non l’ho più sentita e ho intuito che c’era qualcosa di brutto", racconta ancora Lucia Brogi. "Ora vogliamo sapere perché. Dal Consolato mi dicono che ci vorrà tempo".

La madre respinge l’ipotesi di problemi di salute pregressi: "Era sana, non prendeva farmaci. Aveva avuto un intervento l’anno scorso, ma era andato bene e senza conseguenze. In famiglia non ci risulta che avesse patologie".

L’ultimo incontro tra madre e figlia risale a Natale. "Letizia abitava a Rosano, vicino a Firenze. È venuta a trovarmi, ci siamo fatte gli auguri", ricorda. "Ero abituata ai suoi viaggi, sapevo che sarebbe andata alle Canarie per il clima mite. È successo tutto all’improvviso".

Ora la famiglia attende l’autopsia per fare luce sulle cause della morte.