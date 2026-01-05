Muore giovane senza casa, realizzato l'ultimo desiderio: saranno donati gli organi

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

C'è una vicenda che sta facendo commuovere Firenze e i social network. Un giovane di venticinque anni, senza fissa dimora, è deceduto dopo un coma di quasi due settimane. A colpire è stato l''ultimo gesto' del ragazzo, che ha deciso di donare gli organi. La scelta era stata presa al momento del rinnovo del documento di identità ed era stata comunicata alla famiglia, come scrive Repubblica Firenze.

Il 25enne è deceduto a Careggi, dove è stato in coma per due settimane. Era stato trovato senza sensi sotto un ponte a Firenze, vicino all'Arno. Non si conoscono le cause del malore, avvenuto a metà dicembre. Pochi giorni fa un pm fiorentino ha dato l'ok alla donazione e così l'ultimo generoso desiderio del ragazzo sarà esaudito.

Del 25enne si sa poco. Conosciamo le iniziali (C.F.) e la provenienza: era originario della provincia di Arezzo. Viveva ai margini, senza una casa. Aveva, a quanto pare, una compagna, che però non è rintracciabile al momento. I due avrebbero avuto problemi di tossicodipendenza.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
5 Gennaio 2026

Madre e figlie denunciano il padre per maltrattamenti: disposto il carcere

Un uomo è finito in carcere dopo la denuncia della compagna e delle due figlie, che hanno lasciato la loro casa nelle campagne tra Empolese e Firenze. Come riportato oggi [...]

Firenze
Cronaca
5 Gennaio 2026

"Ciao Kia", l'ultimo saluto alla cagnolina impegnata nella pet therapy: "Era speciale"

Ogni animale è prezioso. Ma alcuni cani hanno fatto veramente qualcosa di speciale e sono entrati nel cuore di chi hanno incontrato sul loro cammino. Kia è questo: un’impronta nel [...]

Firenze
Attualità
5 Gennaio 2026
Letizia Ciampi

Morta Letizia Ciampi, la madre: "Non aveva patologie, voglio sapere perché è morta"

"Mia figlia non aveva patologie, voglio sapere perché è morta". A parlare è Lucia Brogi, madre di Letizia Ciampi, l’italiana di 47 anni trovata morta in un alloggio turistico a [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina