Muore giovane senza casa, realizzato l'ultimo desiderio: saranno donati gli organi

C'è una vicenda che sta facendo commuovere Firenze e i social network. Un giovane di venticinque anni, senza fissa dimora, è deceduto dopo un coma di quasi due settimane. A colpire è stato l''ultimo gesto' del ragazzo, che ha deciso di donare gli organi. La scelta era stata presa al momento del rinnovo del documento di identità ed era stata comunicata alla famiglia, come scrive Repubblica Firenze.

Il 25enne è deceduto a Careggi, dove è stato in coma per due settimane. Era stato trovato senza sensi sotto un ponte a Firenze, vicino all'Arno. Non si conoscono le cause del malore, avvenuto a metà dicembre. Pochi giorni fa un pm fiorentino ha dato l'ok alla donazione e così l'ultimo generoso desiderio del ragazzo sarà esaudito.

Del 25enne si sa poco. Conosciamo le iniziali (C.F.) e la provenienza: era originario della provincia di Arezzo. Viveva ai margini, senza una casa. Aveva, a quanto pare, una compagna, che però non è rintracciabile al momento. I due avrebbero avuto problemi di tossicodipendenza.

