Nasce il Premio 'Ferruccio Benvenuto Busoni' per i talenti musicali dell'Empolese Valdelsa

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni annuncia la I Edizione del Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei musicisti particolarmente meritevoli residenti nel Circondario Empolese-Valdelsa.

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere il talento locale, promuovere la cultura musicale del territorio e offrire opportunità concrete di crescita artistica.

Partecipazione gratuita

La partecipazione al Premio è completamente gratuita.

Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae e registrazioni video (link YouTube o file MP4) all’indirizzo:

 orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Il concorso è aperto a musicisti di ogni età e specializzazione, purché residenti in uno dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.

Un premio prestigioso

Il vincitore della I Edizione riceverà:

  • Borsa di studio di € 2.000
  • Segnalazioni giornalistiche
  • Targa speciale
  • Diploma ufficiale
  • Concerto offerto dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Una Commissione composta da musicisti e professionisti del settore valuterà i candidati sulla base di qualità artistica, tecnica, interpretazione e curriculum.

Scadenze

  • Invio delle candidature: entro il 12 gennaio 2026
  • Comunicazione dei risultati: 31 gennaio 2026 via e-mail ai partecipanti

Per informazioni

Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

333 3764731

orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
4 Gennaio 2026

Lavori sulla nuova SR 429 a Empoli per messa in sicurezza KEU, senso unico alternato

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto due ordinanze per la modifica del traffico sulla nuova SR 429, nel comune di Empoli, a seguito di lavori di messa [...]

Castelfiorentino
Attualità
30 Dicembre 2025

Epifania Castellana tra corteo in costume, presepi e giochi per bambini

Un’Epifania sempre più ricca quella che si festeggia martedì 6 gennaio a Castelfiorentino, alla quale tutta la comunità partecipa sia preparando una degna accoglienza alla simpatica 'vecchietta' sia con il [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
30 Dicembre 2025

Turismo, l'Unione dei Comuni accoglie le direttive del Testo unico del turismo della Regione

È stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e gli undici Comuni che recepisce le direttive della Legge Regionale Toscana 61/2024 (Testo unico del turismo). La decisione [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina