Nasce il Premio 'Ferruccio Benvenuto Busoni' per i talenti musicali dell'Empolese Valdelsa

L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni annuncia la I Edizione del Premio “Ferruccio Benvenuto Busoni” 2026, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei musicisti particolarmente meritevoli residenti nel Circondario Empolese-Valdelsa.
Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere il talento locale, promuovere la cultura musicale del territorio e offrire opportunità concrete di crescita artistica.
Partecipazione gratuita
La partecipazione al Premio è completamente gratuita.
Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae e registrazioni video (link YouTube o file MP4) all’indirizzo:
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
Il concorso è aperto a musicisti di ogni età e specializzazione, purché residenti in uno dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.
Un premio prestigioso
Il vincitore della I Edizione riceverà:
- Borsa di studio di € 2.000
- Segnalazioni giornalistiche
- Targa speciale
- Diploma ufficiale
- Concerto offerto dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni
Una Commissione composta da musicisti e professionisti del settore valuterà i candidati sulla base di qualità artistica, tecnica, interpretazione e curriculum.
Scadenze
- Invio delle candidature: entro il 12 gennaio 2026
- Comunicazione dei risultati: 31 gennaio 2026 via e-mail ai partecipanti
Per informazioni
Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni
333 3764731
orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com
