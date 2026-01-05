Peccioli in festa con 11Lune d'Inverno: nel giorno della Befana spettacoli, musica e laboratori

Dopo il successo del 26 dicembre, martedì 6 gennaio 2026 torna a Peccioli la dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, con un nuovo grande pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e visitatori. Il borgo si riempirà di spettacoli, laboratori creativi, musica, arte, giochi esperienziali e atmosfere suggestive che trasformeranno ancora una volta il centro storico in un vero teatro a cielo aperto. L’aria di festa sarà già percepibile grazie ai mercatini artigianali e alle installazioni diffuse nelle vie del paese. La Filarmonica di Peccioli porterà la propria energia musicale con “Una Luna… in Banda”, una spettacolare esibizione itinerante in versione street band che attraverserà il borgo accompagnando il pubblico con un repertorio moderno, coinvolgente e sorprendente. Accanto a loro, la Banda Storta con “Show Show Risciò” trasformerà l’idea del circo in una festa di musica, clown e ironia: i musicisti, rimasti simbolicamente “intrappolati” nel tendone vuoto, daranno vita a uno spettacolo pieno di gag, ritmo e improvvisazione capace di conquistare tutte le età.

Nel cuore del pomeriggio prenderà vita la magia del teatro e delle arti performative. Alle 15:30 Luca Regina farà sorridere e sognare sulla Terrazza del Centro Polivalente con “Extravaganza”, uno spettacolo di magia comica travolgente, costruito con il meglio di vent’anni di palcoscenico, dove comicità brillante, illusioni sorprendenti e ritmo incalzante creeranno un vortice di stupore condiviso. Alle 16:00 al Centro Polivalente sarà invece il momento di “Pop up, un fossile di cartone animato” della Solares Fondazione delle Arti, che trasformerà l’idea del libro animato in un racconto teatrale poetico, capace di dare vita a un bambino di carta e a una misteriosa sfera, in un delicato gioco di metafore e immaginazione.

Alle 16:30 il borgo si animerà con una vera costellazione di mondi creativi. Silvia Diomelli porterà in scena in Piazza Fra Domenico “Anime di legno”, spettacolo di marionette a filo realizzate artigianalmente, che vivono in piccoli teatrini in miniatura e raccontano storie poetiche e divertenti, capaci di parlare senza bisogno di parole. Nello stesso orario Daniel Gonçalves, in piazza del Camrine, farà vivere al pubblico “Bailarinas Show”, spettacolo clownesco estremamente partecipativo, dove bambini e adulti diventano protagonisti di gag e situazioni esilaranti in un continuo dialogo tra scena e platea. La Fondazione Sipario Toscana presenterà invece, al Cinema Passerotti, “Geppetto”, una toccante rilettura della storia di Pinocchio narrata attraverso la figura del falegname, in uno spettacolo che rende omaggio al lavoro artigiano del legno e alla forza del desiderio di paternità, trasformando attrezzi, banco da lavoro e materiali in strumenti di narrazione.

Alle 17:00 lo stupore si sposterà in Piazza del Popolo verso il cielo con “Piano Sky” del Cardinali Group: un pianoforte a coda e una pianista sospesi in aria suoneranno dal vivo melodie delicate e suggestive, creando un’illusione scenica unica al mondo e regalando un’emozione sospesa, letteralmente, sopra il pubblico. Subito dopo, alle 17:30 sulla Terrazza del Palazzo Senza Tempo, il ritmo e la luce prenderanno vita con “Lightdance” dei Lux Arcana, uno spettacolo che fonde giocoleria luminosa, danza, arti marziali ed effetti speciali in un’esperienza visiva ipnotica. A concludere la serata, alle 18:00 in Piazza Fra Domenico, sarà la forza del fuoco con “Igniferi” di Lucie Vendlova: una figura femminile potente, quasi ancestrale, danzerà con le fiamme creando un racconto visivo intenso, simbolico e fortemente evocativo.

Parallelamente, la giornata del 6 gennaio dedicherà grande attenzione alle attività per bambini e famiglie. In Piazza del Carmine tornerà il Giocamuseo con un grande spazio dedicato al gioco intelligente: enormi giochi di legno, postazioni interattive, macchine ludiche, percorsi di abilità, strumenti che stimolano collaborazione e logica e una spettacolare pista elettrica gigante offriranno momenti di gioco creativo e partecipazione attiva per tutte le età. Al Museo Archeologico l’attività Nati per Leggere ispirata al libro “Tutto è speciale se osservi bene” guiderà i più piccoli in un viaggio fatto di ascolto, emozione e scoperta, aiutandoli a guardare il mondo con occhi curiosi e sensibili. Non mancheranno mistero e avventura con la Delirium Escape Room “La stella di Koval perduta”, ambientata negli spazi del Palazzo Pretorio: i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi, decifrare simboli e collaborare per ritrovare una preziosa reliquia nascosta. La fantasia prenderà forma anche nei laboratori creativi: il laboratorio di cake design “La Befana ha perso il cappello!” permetterà ai bambini di creare decorazioni in pasta di zucchero guidati dall’esperienza di Francesca Molesti; “Vintage Kids”, a Palazzo Senza Tempo, accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta delle suggestive illustrazioni di Fernando Carcupino, tra visione artistica e attività laboratoriale; “Missione Trovatore”, in collaborazione con AMAV, condurrà i bambini nel mondo della musica di Giuseppe Verdi attraverso gioco, ritmo e sperimentazione sonora.

Nei laboratori “Piccolo Mondo d’Inverno” i bambini potranno modellare l’argilla per dare forma alle proprie emozioni e costruire piccoli paesaggi fantastici, mentre “Fili che uniscono”, promosso da Mondobimbi ODV, permetterà di creare collane e bracciali con semi del Madagascar trasformando un gesto creativo in un’esperienza di solidarietà e connessione tra bambini di culture diverse. Intimo e delicato sarà anche l’incontro con “La sinfonica acquatica di Milo”, piccola meraviglia di teatro di marionette in miniatura che invita a entrare in un mondo segreto attraverso una scatola–teatrino. Ad arricchire l’esperienza culturale contribuiranno la mostra “Armi e armature dagli Etruschi al Rinascimento”, che offrirà un affascinante viaggio nella storia della Toscana, e la dimostrazione “Toscana, la culla del vetro”, dedicata all’antica arte della lavorazione del vetro, capace di raccontare tecnica, tradizione e meraviglia artigiana. A completare l’atmosfera ci sarà il truccabimbi, insieme alle dolci sorprese della Pasticceria Ferretti e al calore delle attività commerciali del borgo.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Peccioli, Fondazione Peccioliper, associazioni, commercianti, cittadini e al sostegno di Belvedere spa, 11Lune d’Inverno si conferma anche quest’anno un appuntamento capace di unire comunità, cultura e divertimento. Tutte le attività sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Tel. +39 0587 672158 – info@fondarte.peccioli.net – www.fondarte.peccioli.net

Fonte: Ufficio stampa