Piscina comunale di Figline, riapertura al pubblico dal 12 gennaio

La piscina comunale di Figline riaprirà al pubblico a partire dal 12 gennaio 2026, dopo la chiusura avvenuta lo scorso mese di ottobre a causa di un guasto al sistema di riscaldamento dell’acqua, che non consentiva di raggiungere le temperature necessarie per lo svolgimento delle attività.

Dopo una serie di verifiche e tentativi di ripristino, si è reso necessario un intervento più strutturale sull’intero impianto, a seguito del riscontro, da parte di tecnici specializzati incaricati, di un intasamento nelle tubazioni della centrale termica, ostruite da residui che impedivano il corretto funzionamento dell’impianto stesso.

Per risolvere definitivamente il problema, si è proceduto alla sostituzione delle parti interessate dall’intasamento, con un intervento che ha compreso anche l’installazione di un nuovo scambiatore di calore al posto del precedente, ormai obsoleto e non più pulibile, e di un nuovo sistema in grado di mantenere l’acqua pulita durante il normale esercizio dell’impianto. L’investimento complessivo è stato di circa 8.500 euro, finanziati interamente con fondi comunali. I lavori si sono conclusi nel mese di dicembre, successivamente l’impianto è stato riattivato e mantenuto in funzione per alcuni giorni, al fine di testare l’efficacia degli interventi e verificare le condizioni di piena funzionalità. Le prove hanno dato esito positivo e, sulla base di tali riscontri, la Uisp, gestore della struttura, ha stabilito la riapertura al pubblico dal 12 gennaio 2026.

Si ricorda infine che, come già comunicato dal gestore, gli abbonamenti sottoscritti resteranno validi e verranno riattivati al momento della riapertura, senza perdita dei giorni relativi al periodo di chiusura. Inoltre, la prima settimana di riapertura non sarà conteggiata nel recupero delle lezioni. A questo proposito Uisp Firenze ricorda che la segreteria della piscina, per informazioni e nuove iscrizioni, sarà aperta già il 7, 8 e 9 gennaio pomeriggio, dalle 16 alle 18,30.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa