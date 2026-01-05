Piscina Fiammetta, apertura Desk per info e pre-iscrizioni dopo cambio gestore

Il desk della Piscina Fiammetta sarà regolarmente aperto e operativo per informazioni, convalide e rinnovi abbonamenti

Si informa che tutti gli abbonamenti attualmente in essere mantengono automaticamente il posto garantito nei rispettivi corsi di riferimento. Gli utenti potranno convalidare il nuovo abbonamento con il nuovo gestore, presentandosi direttamente al desk della Piscina Fiammetta anche il giorno stesso del corso.

Il desk della Piscina Fiammetta sarà regolarmente aperto e operativo per informazioni, convalide e rinnovi abbonamenti nelle seguenti giornate:

Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio: Orario continuato 8.30 – 20.00

Sabato 10 gennaio: 9 – 12.30 e 14.30 – 20.00

Sarà inoltre presente personale dedicato per fornire informazioni sui corsi, che non subiranno variazioni rispetto allo scorso anno, e per le pre-iscrizioni.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

