Pranzo insieme a Stefano Bonaccini alla Casa del Popolo a Ponte Buggianese

I circoli del Partito Democratico di Chiesina Uzzanese e di Ponte Buggianese iniziano l'anno con un pranzo insieme a Stefano Bonaccini, parlamentare europeo componente delle commissioni l'agricoltura e sviluppo rurale e di quella per il commercio internazionale e presidente dell'assemblea nazionale PD.

L'appuntamento, aperto a tutte le persone interessate, è per domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30 alla Casa del Popolo in via Giacomo Puccini 12 a Ponte Buggianese.

pdpontebuggianesept@gmail.com È richiesta la prenotazioni ai recapiti cell. 3534584995 - 3534568793, email circolopdchiesinauzzanese@gmail.com