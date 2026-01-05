Pranzo solidale all'SMS per le persone in difficoltà

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un momento di convivialità offerto dal Comune di Pisa alle persone più fragili della città e a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, come segno concreto di attenzione, vicinanza e solidarietà. Si è svolta oggi, lunedì 5 gennaio, presso il Centro SMS, l’iniziativa “A tavola insieme nel segno della vicinanza e della solidarietà”, promossa dall’Associazione Le Piagge Convivio con il supporto e il patrocinio del Comune di Pisa.

Ad accogliere i commensali, circa un’ottantina, l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. Presenti anche Antonio Schena, presidente dell’Associazione Le Piagge Convivio, e don Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana di Pisa.

“Questa iniziativa - dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno - è un piccolo ma importante segno di attenzione verso persone che spesso vivono ai margini, che si tratti di persone senza fissa dimora o di famiglie in situazione di disagio economico. Momenti come questo ricordano quanto siano fondamentali le relazioni, la presenza e la comunità, soprattutto durante le festività. Come Comune continuiamo a sostenere il lavoro delle associazioni che ogni giorno si prendono cura dei più fragili, contribuendo a rendere Pisa una città più attenta, solidale e inclusiva”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
5 Gennaio 2026

Lavori sulla Genova-Pisa-Grosseto-Roma, modifiche alla circolazione dei treni

Dal 7 gennaio al 12 dicembre 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova - Pisa – Grosseto - Roma subirà delle modifiche tra le 9 e le 13 dal lunedì [...]

Pisa
Attualità
3 Gennaio 2026
Carlo Zingale

Dopo 43 anni di servizio va in congedo il maggiore Carlo Zingale

Dopo oltre 43 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, va in congedo il Maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa. Originario della Sicilia ma da tempo [...]

Toscana
Attualità
2 Gennaio 2026

Ryanair apre una nuova base in Marocco: voli anche per Pisa e Bergamo

Ryanair amplia la propria presenza in Marocco con l’apertura di una quinta base nel Paese, all’aeroporto di Rabat, che diventerà operativa a partire dal prossimo aprile. L’investimento complessivo ammonta a [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina