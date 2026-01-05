Pranzo solidale all'SMS per le persone in difficoltà

Un momento di convivialità offerto dal Comune di Pisa alle persone più fragili della città e a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, come segno concreto di attenzione, vicinanza e solidarietà. Si è svolta oggi, lunedì 5 gennaio, presso il Centro SMS, l’iniziativa “A tavola insieme nel segno della vicinanza e della solidarietà”, promossa dall’Associazione Le Piagge Convivio con il supporto e il patrocinio del Comune di Pisa.

Ad accogliere i commensali, circa un’ottantina, l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. Presenti anche Antonio Schena, presidente dell’Associazione Le Piagge Convivio, e don Emanuele Morelli, direttore della Caritas Diocesana di Pisa.

“Questa iniziativa - dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno - è un piccolo ma importante segno di attenzione verso persone che spesso vivono ai margini, che si tratti di persone senza fissa dimora o di famiglie in situazione di disagio economico. Momenti come questo ricordano quanto siano fondamentali le relazioni, la presenza e la comunità, soprattutto durante le festività. Come Comune continuiamo a sostenere il lavoro delle associazioni che ogni giorno si prendono cura dei più fragili, contribuendo a rendere Pisa una città più attenta, solidale e inclusiva”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

