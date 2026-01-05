Una giornata speciale di pulizia nei boschi delle Cerbaie

L'area delle Cerbaie, intorno a Fucecchio, è interessata da tempo da "gravi fenomeni di spaccio e degrado ambientale". A scriverlo in una nota sono Marco Nicoletta del Comitato Le Cerbaie e Carmine Testa di Plastic Free.

"A partire dall'inizio del 2026, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e a seguito di un vertice in Prefettura è stata avviata una nuova fase di contrasto al fenomeno, con l'obbiettivo di rafforzare i controlli e restituire Sicurezza e dignità a un'area Naturalistica di grande valore. Si registra una significativa mobilitazione della società civile come il Comitato le Cerbaie insieme all'Associazione Plastic free, che hanno promosso un'iniziativa pubblica in programma per Sabato 10 Gennaio dalle ore 14,00 in via Di Rimedio a Torre di Fucecchio, invitando cittadini, associazioni e sportivi a partecipare a una giornata di pulizia a presidio simbolico del Territorio".

L'iniziativa nasce con un duplice obbiettivo, prosegue la nota: "contrastare concretamente il degrado ambientale e riaffermare la presenza della Comunità in un' area che negli anni e' stata progressivamente sottratta alla fruizione dei cittadini e troppo spesso teatro di attività illegali".

La mobilitazione promossa dal Comitato le Cerbaie e da Plastic free "vuole essere un segnale chiaro e pubblico: la tutela del territorio e la lotta allo spaccio richiedendo un impegno congiunto di Istituzioni, Forze dell'Ordine e Cittadini. Riteniamo importante che questa vicenda trovi spazio nell' informazione locale e Regionale, affinché l' attenzione resti alta sul tema che riguarda sicurezza, ambiente e qualità della vita dell'intera comunità".