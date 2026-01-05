Quattro privati si aggiudicano la sponsorizzazione di rotonde a Montespertoli

Con determina 1029 del 30 Dicembre 2025 il Comune di Montespertoli ha approvato l’esito del bando per la ricerca di sponsor per rotonde e aree verdi limitrofe per i prossimi tre anni.

I soggetti aggiudicatari sono i seguenti:

• Rotonda di Baccaiano - Cantina Sociale Colli Fiorentini;

• Rotonda di Via Montelupo / Via Schiavone – Tenuta Ripalta sas;

• Rotonda di Piazza Caduti nei Lager – Tenuta Ripalta sas;

• Rotonda di Ortimino – AVIS Montespertoli;

• Rotonda di Anselmo – AVIS Montespertoli;

• Rotonda di Via Taddeini – Francolini snc.

La sponsorizzare consentirà ai privati di pubblicizzare la propria attività in luoghi molto visibili e alla comunità di Montespertoli di ottenere un risparmio sulla gestione di queste aree: una sinergia tra pubblico e privato che fa bene a tutti.

“Ringrazio i privati che hanno fatto offerte e proposte perchè vuol dire che hanno a cuore la propria comunità e si sono messi a disposizione per renderla più bella. Ringrazio anche gli uffici che hanno accolto questa proposta da parte della Giunta riuscendo a concludere l’iter amministrativo entro la fine dell’anno appena passato.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

I soggetti aggiudicatari entro la fine del mese di gennaio 2026 firmeranno il contratto con il Comune di Montespertoli e potranno poi procedere alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato.