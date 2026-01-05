Rigassificatore Piombino, i comitati chiedono atto formale contro permanenza oltre il 2026

(Foto Regione Toscana)

I comitati chiedono alla Regione Toscana un atto ufficiale contro la permanenza del rigassificatore Golar Tundra a Piombino e sollecitano il Governo a rispettare gli impegni entro il 2026

I comitati Salute pubblica, La piazza della Val di Cornia e il Gruppo gazebo 8 giugno chiedono alla Giunta regionale toscana di ribadire, con un atto ufficiale, il proprio no alla permanenza del rigassificatore Golar Tundra nel porto di Piombino, sollecitando al tempo stesso il Governo ad assumere decisioni coerenti e tempestive.

In una lettera indirizzata al presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per l’opera, Eugenio Giani, i comitati evidenziano come il semplice richiamo alla durata triennale dell’autorizzazione non possa essere considerato sufficiente, soprattutto alla luce delle criticità e dei ritardi nel trasferimento della nave verso un sito alternativo.

Secondo i firmatari, una eventuale proroga dell’attività del rigassificatore oltre il 2026 avverrebbe in assenza di un’intesa tra Stato e Regione, configurando una possibile violazione delle norme procedurali vigenti. Viene inoltre sottolineato che, allo stato attuale, il progetto del sito alternativo non risulta ancora esaminato né approvato, così come manca l’approvazione del piano di dismissione dell’impianto.

I comitati ricordano che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prevede una durata complessiva di tre anni, comprensiva della fase di messa in esercizio: l’autorizzazione scadrà il 5 maggio 2026, considerando che la messa a regime è iniziata il 5 maggio 2023. La prima immissione del gas in rete, con la relativa vendita, è avvenuta invece il 9 luglio 2023.

Da qui la richiesta di un intervento formale del presidente della Regione Toscana e degli organi collegiali, oltre a un pronunciamento chiaro del Consiglio regionale toscano, per richiamare il Governo al rispetto degli impegni assunti sul futuro del rigassificatore di Piombino.

