Rissa Piazza Duomo, Lista Schmidt: "Grave silenzio, convocare tavolo per la sicurezza"

Eike Schmidt

"Chiediamo alla sindaca Funaro di attivarsi per chiedere alla Prefettura di convocare urgentemente un tavolo per la sicurezza"

"Alla luce della incomprensibile, grave, prolungata assenza del Comune di Firenze, trinceratosi in una comfort zone di silenzio, circa la gravissima rissa in Piazza Duomo consumatasi tra 'Gangs of Florence' e probabilmente detonata per un regolamento di conti sullo spaccio della droga, chiediamo alla sindaca Funaro di attivarsi per chiedere alla Prefettura di convocare urgentemente un tavolo per la sicurezza così da analizzare quanto avvenuto e perché nessuno è intervenuto in tempo, nell'ottica di evitare nuovi episodi di tale gravità e scalpore. Bisogna risolvere i problemi di sicurezza e degrado di un centro storico irriconoscibile e invivibile per i benintenzionati. La sindaca è la prima responsabile della sicurezza in città e deve agire, visto anche che era stata annunciata la presenza di 120 vigili probabilmente concentrati altrove dato che in Piazza Duomo non se ne è visto nemmeno uno". Così i consiglieri comunali Eike Schmidt, Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini.

