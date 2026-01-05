Avrebbe approfittato di un momento di distrazione di un cittadino di 45 anni, che si trovava davanti a un distributore automatico di tabacchi, per strappargli il portafogli dalle mani e darsi alla fuga. L'uomo 28enne, di orgini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti nella zona, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Piombino con l'accusa di furto con strappo.

Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito rapidamente: dopo lo scippo, si è impossessato dei 500 euro contenuti nel portafogli per poi gettarlo a terra durante la fuga. La vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri, per richiedere l'intervento di una pattuglia in servizio e fornire i primi elementi per le ricerche.

Le indagini, condotte grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli uomini dell'Arma e all'incrocio delle informazioni raccolte nell'immediatezza, hanno permesso di identificare il presunto autore nel giro di breve tempo. Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno

