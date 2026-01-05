L'uomo avrebbe rubato il portafoglio dalle mani di un 45enne per poi fuggire. Denunciato per furto con strappo
Avrebbe approfittato di un momento di distrazione di un cittadino di 45 anni, che si trovava davanti a un distributore automatico di tabacchi, per strappargli il portafogli dalle mani e darsi alla fuga. L'uomo 28enne, di orgini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti nella zona, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Piombino con l'accusa di furto con strappo.
Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito rapidamente: dopo lo scippo, si è impossessato dei 500 euro contenuti nel portafogli per poi gettarlo a terra durante la fuga. La vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri, per richiedere l'intervento di una pattuglia in servizio e fornire i primi elementi per le ricerche.
Le indagini, condotte grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli uomini dell'Arma e all'incrocio delle informazioni raccolte nell'immediatezza, hanno permesso di identificare il presunto autore nel giro di breve tempo. Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno
