"Salme spostate nella cappella del cimitero accessibile a tutti", la segnalazione da Cerreto Guidi

Cronaca Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

A renderlo noto un cittadino: "È così da quasi un mese"

"Da quasi un mese tre feretri sono stati messi nella cappella centrale del cimitero, dove possono accedere tutti". Questa la segnalazione di un cittadino che arriva dal cimitero di Bassa, frazione di Cerreto Guidi. Dopo l’estumulazione, di cui il Comune fa sapere che era stato dato avviso alle famiglie direttamente interessate, i feretri sarebbero stati tolti dai tre loculi oltre venti giorni fa sempre secondo quanto riferito dalla segnalazione. Una tempistica che ha attraversato le festività natalizie e datata tra la seconda e terza settimana di dicembre 2025.

A parlare sono anche le immagini arrivate a gonews.it, dove sono mostrati i tre spazi vuoti dei loculi senza la lapide e lo spostamento nella cappella che, come sottolineato dal cittadino, "ci sono le chiavi, è libera, perché si può accedere per prendere le sedie quando c’è la messa". Qui "ci sono le salme, due in scatole di cartone, una in una scatola di alluminio". E "stamani era ancora tutto così. La situazione persiste".

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
1 Gennaio 2026

Capodanno: il bilancio nazionale del Viminale tra feriti e incidenti

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso i dati ufficiali relativi ai festeggiamenti del nuovo anno. Il bilancio complessivo parla di un decesso e 283 feriti, dei quali 54 hanno [...]

Certaldo
Cronaca
1 Gennaio 2026

Botti di fine anno nel Circondario: registrati due incidenti fra Certaldo e Cerreto Guidi

Non sono mancati, nonostante i divieti e le ordinanze specifiche emesse al riguardo, i botti di fine anno nei vari comuni dell'Empolese Valdelsa, dalla centralissima Piazza della Vittoria in Empoli, [...]

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina