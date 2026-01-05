"Salme spostate nella cappella del cimitero accessibile a tutti", la segnalazione da Cerreto Guidi

"Da quasi un mese tre feretri sono stati messi nella cappella centrale del cimitero, dove possono accedere tutti". Questa la segnalazione di un cittadino che arriva dal cimitero di Bassa, frazione di Cerreto Guidi. Dopo l’estumulazione, di cui il Comune fa sapere che era stato dato avviso alle famiglie direttamente interessate, i feretri sarebbero stati tolti dai tre loculi oltre venti giorni fa sempre secondo quanto riferito dalla segnalazione. Una tempistica che ha attraversato le festività natalizie e datata tra la seconda e terza settimana di dicembre 2025.

A parlare sono anche le immagini arrivate a gonews.it, dove sono mostrati i tre spazi vuoti dei loculi senza la lapide e lo spostamento nella cappella che, come sottolineato dal cittadino, "ci sono le chiavi, è libera, perché si può accedere per prendere le sedie quando c’è la messa". Qui "ci sono le salme, due in scatole di cartone, una in una scatola di alluminio". E "stamani era ancora tutto così. La situazione persiste".

