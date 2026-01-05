Terra di Valdelsa ottiene il riconoscimento ufficiale del RUNTS Ministeriale

L'Associazione Terra di Valdelsa, conferma il conseguimento del riconoscimento ufficiale con l'accreditamento al RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal Ministero delle Politiche Sociali.

Questa importante ammissione, sancisce a pieno titolo l'entrata dell'associazione nel regime delle normative del Terzo Settore (ETS), aprendo nuove opportunità e confermando l'impegno costante a favore della comunità e del comprensorio della Valdelsa.

L'iscrizione al RUNTS non è solo un atto tecnico e formale, ma un inquadramento della trasparenza verso l'utilità sociale delle attività svolte. Questo riconoscimento, è ormai un requisito essenziale per quelle associazioni che intendono beneficiare di rapporti integrali e agevolazioni dirette con le amministrazioni pubbliche locali e nazionali; infatti grazie al riconoscimento ministeriale, le stesse avranno la possibilità di ottenere finanziamenti istituzionali e/o privati, beneficiare del 5 per mille, e usufruire delle agevolazioni previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione di programmi e progetti di utilità sociale.

"L'iscrizione al RUNTS è per noi un punto di partenza cruciale, che accredita la credibilità e validità del nostro progetto associativo" dichiara Elisabetta Bardi, Presidente dell'Associazione Terra di Valdelsa. "Grazie alla regolamentazione del Codice del Terzo Settore, abbiamo regole più chiare e opportunità concrete per tutte le associazioni che, così come la nostra, con rispetto delle regole e trasparenza, operano costantemente nella Valdelsa. Questo riconoscimento ci darà la spinta necessaria per ampliare le nostre attività e rafforzare il nostro impatto positivo sul territorio, dall'informazione turistica, alla tutela ambientale, alla promozione culturale. Proprio al riguardo l'Associazione Terra di Valdelsa rinnova l'invito a cittadini, enti locali e imprese della Valdelsa ad associarsi in questa nuova fase, partecipando allo sviluppo di iniziative che valorizzino il patrimonio del territorio. L'obiettivo è chiaro: trasformare le nuove regole e le opportunità offerte dal RUNTS in un volano di crescita per l'intera comunità valdelsana.”

Fonte: Terra di Valdelsa Aps